北京市政府人社局一名副處長為了體驗外賣員的辛酸，決定親自當一日外賣員，結果發現全日僅賺取41元人民幣，令他不禁慨嘆「這個錢太不好掙了」。影片一出便引起網民的熱議，不少網友都大讚副處長「貼地」。

北京衛視昨日播出名為《我為群眾辦實事之局處長走流程》的紀錄片，主要講述北京人社局勞動關係處副處長王林擔任外賣員的經歷。王林在影片中跟隨另一名外賣員學習送外賣的技巧。

王林在餐廳接過外賣後，為了要盡快將外賣送往目的地，取餐後不斷跑樓梯，而在他乘電動單車送餐時竟然遇上塞車，他被逼得在車群中穿梭。可惜王林最後還是比原定時間遲了20分鐘，他亦對客戶感到抱歉，認為該餐送達時已經涼了。王林花了約1小時的時間完成送餐，卻僅賺取了6.6元人民幣，更因為延遲送餐而要被平台扣除60％的費用。

紀錄片中，王林工作了12個小時、接了5張外賣單，結果卻只賺取了41元人民幣。王林事後坦言感到十分委屈，經歷諸多困難卻只賺取了41元，他不禁嘆道「這個錢真的太不好掙了」。

大陸網民大讚王林親自體驗外賣員的工作，認為只有親自體驗過後才能了解民間疾苦。而美團外賣平台今日也回應，會改善外賣員的待遇，安排靈活的工作時間給外賣員。

(中時 )