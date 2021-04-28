民進黨高層黨工之子趙介佑，涉嫌橫行北投地區從事不法，刑事局早已鎖定掃蕩他，上周依涉嫌販毒、電信詐欺、組織等罪逮捕擴大偵辦。立委質疑北投警分局涉嫌在3年前受趙之託，違法將已入監服刑，沒必要借提出來的洪姓友人帶至警局借提會面。警政署28日晚間指出，已成立專案小組調查北投分局借提人犯有無違失，如有違法，一律究責嚴辦。

立委邱顯智在臉書提到，趙介佑日前至警局會面借提的友人，警政署查證後表示，該照片為趙2018年4月10日發布於個人臉書，經查洪姓男子當年3月30日因毒品案遭查獲入監服刑，需服刑至2027年。據了解，已服刑的洪，若無其他案件需偵訊調查，警方沒理由將他借提出來，邱質疑「難道這是警局的特殊服務？」

警政署指出，署長陳家欽下令各警察機關主官務必大刀闊斧、汰劣法辦不肖員警，負起成敗責任，如再有員警貪污舞弊、違反風紀情事，相關主官一定追究責任、調整職務。警政署也強調，秉持掃蕩幫派除惡務盡，要求各縣市警察局貫徹執行，展現政府維護治安決心。

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(中時 )