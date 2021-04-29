中國俄羅斯東歐中亞學會祕書長、中信改革發展研究基金會諮詢委員王曉泉在大陸《環球時報》29日撰文指出，美國總統拜登上台以來不斷出手，維持甚至加大對中俄的遏制和打壓力度，這使國際戰略學界有關中俄深化戰略協作、聯手制美的分析越來越多。在此過程中，中美俄「大三角」的分析框架再被廣泛提及。而要想深刻理解當前中美俄關係的態勢，首先就需釐清這個「大三角」的構成條件、主要特點及發展趨勢。

王曉泉指出，20世紀90年代，中俄都曾努力發展對美關係，「中美俄大三角關係」消失論一度泛起。而判定大三角關係是否依然成立，要看是否同時具備以下三個條件：

一是任何一方都無法獨自戰勝另一方或兩方。

二是任何一方與另一方或兩方在根本利益上存在結構性矛盾。三是任何一組雙邊關係都對另外兩組雙邊關係影響巨大。

王曉泉表示，在此基礎上，中美俄大三角關係呈現以下特點：

第一，美國明確將中俄同時作為「主要戰略對手」。第二，中美俄大三角關係深刻影響世界秩序重構。第三，因中美經濟和技術等領域高度融合，美國對華「脫鉤」將付出沉重代價。而且中俄聯手應對美國的戰略需求穩定持久。

王曉泉提出，從中美俄三方各自的根本利益以及力量對比等方面判斷，中美俄大三角關係將呈現的發展趨勢，首先是中俄進一步走向「經濟、安全、政治一體化合作」。其次，中美俄在歐亞大陸的戰略博弈日趨激烈。最後，中國戰略文化將終結「大三角博弈」。

王曉泉強調，中國的義利觀具有不武不霸、包容開放、同舟共濟的特點，有利於推動世界擺脫西方二元對立模式。基於此，中國提出與美國霸權主義迥異的主張：安全上由絕對安全模式變為互保模式；經濟上由壟斷模式變為互利模式；文化上由衝突排斥模式變為包容互鑒模式。在中國戰略文化特別是義利觀影響下，中俄有望實現政治上高度默契、安全上高度互信、經濟上高度融合、文化上高度互鑒。

以中國為代表的新型國家繼續發展壯大，世界多極化繼續向前推進，最終將迫使美國放棄對世界秩序壟斷權的訴求，屆時也將是中俄與美國結構性矛盾弱化以及中美俄大三角被中美俄「大三邊」關係取代之時。

(中時 )