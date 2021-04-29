聯準會主席鮑爾28日表示，現在非聯準會縮減量化寬鬆的時機，加上蘋果公司季收入增長優於預期，納指期貨造好。港股29日期指結算，遇上南向「港股通」暫停，恒指29日早漲逾三百點後回順。
香港信報報導，港股29日高開196點報29,268，突破50天線（約29,117），見29,204點半日低後重展漲勢，最多漲333點，見29,405點六星期高位。其後漲幅收窄，恒指中午漲180點，漲幅為0.62％，報29,251點。
國指漲42點，漲幅為0.38％，報11,057。恒生科指28日創五連漲，29日早下跌，半日跌37點，報8,495點。
個股方面，騰訊漲0.8％報633港元，成交居首達40.09億港元。成交第二大是美團，半日跌1.4％報305港元。友邦漲3.3％，為半日表現最好藍籌。港交所季績後28日已回軟，29日早段再跌1.7％，為表現最差藍籌。
(工商 )
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