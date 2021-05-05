香港交易所4月29日舉行上市改革三周年記者會，分享過去三年上市改革帶來的變化，並展望香港IPO市場最新發展。自2018年4月30日推行上市改革以來，截至今年4月30日，共有14家中概股在香港上市，其總市值為86621.14億，占港股總市值的16.2％。

綜合陸媒報導，2018年，港交所推出上市制度改革，在《上市規則》中新增三個章節，其中一個章節是合資格的海外上市公司來港第二上市。

港交所市場發展科主管鮑海潔表示，相對於第一上市，中概股在選擇第二上市地時更看重市場的便利性及其管理能力，在香港上市的14家中概股普遍有不錯表現，部分在香港部分的交投量更是超越美國。

在香港第二上市的中概股，現時可能面臨在美國退市風險。鮑海潔表示，港交所今年3月31日就海外發行人上市制度進行市場諮詢，討論中概股雙重上市，相信有助解決此問題。

鮑海潔表示，目前正在收集意見的過程中，等到收集意見完畢之後，上市科會整理相關意見，再進行回應。她強調，如果未來相關政策能夠落地，將給中概股公司來香港上市提供更多的選擇和通道。

鮑海潔表示，未來如果中概股被要求從美國退市，需提前通知港交所，經程序轉為在香港上市。她表示，屆時上市公司將可沿用原先的上市條件，僅需要額外滿足部分特殊條件，相信不會影響上市地位，之後便可有序在其他市場退市，或作私有化安排。

至於第二上市中概股何時納入港股通問題，港交所還在與大陸相關監管當局討論中。

(中時 )