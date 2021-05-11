歐美股市周一收黑，美股三大指數集體下挫。亞洲主要股市除內地指數，其餘皆下挫。恆指開低走低。

周二香港恆生指數收跌581.85點或2.03%，為28013.81點。國企股(H股)跌219.52點或2.06%，為10431.55點。

恆生科技指數跌勢收窄，收盤仍大跌3.0%。快手、美團、京東、網易皆跌逾5%；阿里跌3.5%；騰訊跌1.7%。

美團昨日跌7%，今日再跌5.2%，報249.0港元；美團至今已連跌10個交易日。周一晚間上海消保委發布消息，指線上平台消費紛爭有多起，周一下午約談了美團和拚多多，指出兩家公司在消費者權益保護方面存在問題。

教育股集體大跌。天立教育跌17%；睿見教育跌18%；成實外教育跌10%。

吉利汽車大跌6.4%，報17.98港元。由於擔心晶片短缺問題比預期嚴重，美銀將吉利汽車評級從買進下調兩級，至賣出或跑輸大市；目標價從30港元下調至17港元。美銀認為第二、三季晶片短缺將較預期為嚴重，另吉利的開銷也過高。

(時報資訊)