美股14日繼續回漲，納指更飆2.3％；大陸重磅數據遜於預期，通膨預期降溫，港股連跌三周累挫1,051點後，17日跟隨A股走高。

香港信報報導，恒生指數17日高開102點，甫開曾漲240點，見28,268點全日高，受制10天線（約28,297點）回落，漲幅曾縮至46點，見28,074點全日低，中午漲109點，漲幅為0.4％。大市午後變化不大，恒指大部分時間維持過百點漲幅。恒指最終收報28,194，漲166點，漲幅為0.59％。

大市全日成交額為1,456.33億港元。國企指數收漲98點，漲幅為0.95％，報10,503。恒生科技指數收報7699，漲134點，漲幅為1.78％。

個股方面，重磅科技股領漲大市，騰訊漲3％，報600.5港元，成交居首達114.71億港元。成交第二大是美團，漲4.2％，報254.2港元，為表現最好藍籌。創科跌2.8％，報134.5港元，藍籌中表現最差。

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