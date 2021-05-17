美股14日三大指數連續第二日上漲。道指收市漲360點；納指漲幅更達2.3％。港股連跌三個星期後，17日早反彈過百點。

香港信報報導，恒生指數17日高開102點，報28,130，甫開最多漲240點，見28,268點半日高，逼近上方的10天線（約28,300）受阻回吐，恒指曾僅漲46點，見28,074點半日低。

恒指中午報28,137，漲109點，漲幅為0.39％。大市半日成交額為833.21億港元。國企指數漲74點，漲幅為0.72％，報10,479。恒生科技指數漲110點，漲幅為1.47％，報7,676。

個股表現，「ATM」領漲大市，騰訊漲2.7％，報599港元，成交居首達59.51億港元。成交第二大是美團，漲3.4％，報252.4港元。阿里巴巴漲0.9％，報206.4港元，居成交榜第三位。吉利急彈4.2％，為半日表現最好藍籌。創科跌2.5％，報135港元，藍籌中表現最差。

《國際油價》美元走弱 原油期貨回漲逾2％
恒指高開102點 騰訊友邦高開1.7％

(工商 )

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