最新公布的產業數據顯示，澳洲酒商去年第四季對中國的葡萄酒出口額僅達到1200萬澳元（相當於900萬美元），較前一年同期（3.25億澳元）暴跌96%，印證了中方新祭出的高額關稅已幾乎消滅其最大的出口市場。

澳洲葡萄酒管理協會（Wine of Australia）周四公布的數據，凸顯出中國商務部採取的措施，以及該國去年對澳洲進口葡萄酒展開反傾銷調查所造成的巨大衝擊。

在澳洲與其最大貿易夥伴中國之間的地緣政政治衝突升高之際，這些數據也表明了其代價值多少。中澳之間的衝突已經擴大至製糖、龍蝦、大麥、煤炭和銅礦砂產業。

在截至12月底的三個月間，即在中國宣布對澳洲葡萄酒展開反傾銷調查後的那一季，澳洲葡萄酒的外銷量崩跌至幾乎為零，一直到2021年初也不見起色。多年來澳洲對中國的葡萄酒出口貿易額年年都呈現2位數增長，新數據意味著這樣的榮景可能已成過往雲煙。

在截至2021年3月的這一年來，澳洲對中國大陸的葡萄酒銷售額下滑24%，為8.69億澳元。中國向來占澳洲葡萄酒出口額近三分之一。澳洲的第二大出口市場是英國，由於酒商轉向英國，澳洲對英國的葡萄酒出口額成長三分之一，達到4.61億美元。此外，澳洲葡萄酒對美國的出口額成長4%，為4.32億澳元。

(時報資訊)