意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）先推出之B-L462E-CELL1探索套件整合了開發蜂巢式物聯網裝置所需之關鍵軟硬體模組，包括經GSMA認證的嵌入式SIM（eSIM），有助於快速開發注重效能的蜂巢式物聯網裝置，其可透過LTE-Cat M和NB-IoT網絡連線，是嵌入式開發者和物聯網愛好者的理想選擇，且售價也在OEM和大眾市場客戶可接受之範圍內。

該套件開發板整合一個村田製作所開發之尺寸極小的多合一蜂巢式通訊模組。該模組內建意法半導體的STM32L462超低功耗微控制器、GSMA認證的嵌入式SIM（eSIM）模組ST4SIM-200M和LTE-M/NB-IOT晶片組。其中，eSIM 模組預裝意法半導體授權合作夥伴Truphone的引導程式連線設定檔。

該套件具有開箱即用的資料連線功能，並支援遠端SIM卡開通置備和SIM卡無線更新功能。使用者用USB與電源線連或在連線器中裝入三個AAA電池即可啟動開發板，然後再啟動eSIM卡，將板卡連線到蜂巢式行動網路，就可開始開發應用專案。

(工商 )