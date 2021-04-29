台灣證券交易所於今(29)日公布第七屆「公司治理評鑑」結果，信義房屋再次榮登「上市組排名前百分之五」榜單，亦是連續七年上榜。此次受評905家上市公司僅有45家上市公司獲得前5%，當中更只有信義房屋、台積電及台灣大等10家上市企業連續七年獲此殊榮，信義房屋更是房仲服務業唯一，評鑑分數甚至破百。

第7屆公司治理評鑑以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」四大構面、82項指標，綜合評核企業整體公司治理，並參酌國內實務及國際發展趨勢，有效促進企業對於各項公司治理機制的重視。

為建立更好的內部治理機制，信義房屋於 109年再次委託外部專業獨立機構執行三年一次董事會外部績效評估，評審對於信義房屋長期秉持先義後利之企業經營理念、建立良好企業文化表示肯定，尤其對董事會及功能性委員會的有效運作印象深刻，特別是早在102年董事改選時將獨立董事自3席提高至4席，獨立董事席次超過全體董事二分之一，且獨立董事成員均為一時之選，這也讓信義房屋在公司治理評鑑上「強化董事會職能」方面獲得高分。

在「維護股東權益及平等對待股東」方面，信義房屋保障股東知的權力，除編製年報投及設置資人關係網站，網站係由專人負責向投資人溝通本公司重要財務業務訊息。至於「提升資訊透明度及時效性」方面，信義房屋自104年起，便已高標準自我要求於會計年度終了2個月內公告中文財務報告，109年度亦每季辦理一次線上法說會，說明上季公司營運情況；即使外國股東比例不高的情形下，仍自99年起即公告英文財報、次年起同步發布中英文重大訊息、107年同步公告中英文財務報告，108年起更在每年股東常會1個月前同時公告中英文股東會年報。

在「落實企業社會責任」方面，信義房屋透過社區服務，積極了解社區居民居住生活方面的需求，並積極落實節能減碳等各項作為，期望兼顧本公司利害關係人之權益。信義房屋在公司治理上嚴格自我要求，長期以來致力於公司經營透明化，並且樂意接受更即時的公評與監督，期望成為基業長青的永續發展企業，未來也將持續以好服務、好生活為目標，將信義精神從個人散播至產業、國家及全球，創造信義永續好生活。

(中時新聞網)