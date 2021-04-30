捲入共諜疑雲的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，台北地檢署依《國安法》偵辦500天後，卻依違反《洗錢防治法》起訴。台北地院首開庭，夫婦倆均否認犯罪，向心更指本案不只是對他個人，更是對香港金融監管體系極大的侮辱，「我不是共諜，更不是洗錢罪犯」，未來將在審判中證明清白。

向心當庭表示，他在香港資本市場從事大手交易將近30年，也就是台灣所稱的「鉅額交易」，這種業務特點就是公開透明、監管嚴格，永遠不會違法，檢察官稱他做虛假交易，不僅是對他個人極大侮辱，也是對香港金融監管體系的極大侮辱。

向心說，法院對他限制出境，可以理解是基於檢察官起訴的一方之詞，未來會在審判中，向法官證明清白，期待法庭能有公正審判。洗錢是國際公罪，他不可能棄之不顧，無罪之身不會逃亡成為通緝逃犯。

向心強調，他不僅不是共諜，更不是洗錢罪犯，他一生從未犯罪，連交通違規都沒有，起訴指控他的罪名，完全無視大手交易監管規則，並非事實；媒體報導檢察官為了繼續留他在台灣，而起訴洗錢，他對此盲目起訴的做法非常不能認同。

庭後，向心自本案爆發以來，第一次公開首訪。他說，他這一生都沒有犯過罪，今天莫名其妙被控洗錢，這是對他人格的侮辱，從事資本市場生意的人，特點就是事先要審批、事後有監察，這種是全世界最高難度的業務，根本不可能有虛假、有違法，後面由法官來還他們清白吧。

(中時 )