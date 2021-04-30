多次為台南鳳梨代言的市長黃偉哲，在鳳梨產季，從台灣尾到台灣頭，積極向全台民眾推銷台南鳳梨。本周黃偉哲再次出擊，以錄製影片的方式，向日本民眾大力宣告來自「鳳梨台灣隊」的新鮮鳳梨，即將在日本九州永旺超市新鮮上架。

黃偉哲表示，2016年台南與熊本都遭逢地震災難，兩地互相扶持走過重建，也因此有著特別深厚的情感；此次特地選在日本九州永旺超市上架的「鳳梨台灣隊」鳳梨，被放置在最顯眼最好的位置，吸引日本顧客的眼光。

黃偉哲在影片中強調，鳳梨富含天然膳食纖維鮮甜多汁，在台灣又有代表福氣好運連連的意思，此刻終於來到日本上市，請大家一定要多多支持，並期待大家吃了好運一直來。

黃偉哲也化身鳳梨代言人，在影片中為日本朋友介紹鳳梨的洗選及包裝流程，還對「鳳梨台灣隊」的鳳梨品質掛保證，並親身示範削鳳梨及一口又一口地品嘗美味鳳梨。

黃偉哲及南瀛公司總經理余清永歷經3個月的溝通，加上出口商沅樸創意行銷公司的努力，並透過永旺九洲株式會社部長江口弘明的協調，幫台灣鳳梨進入日本第1大、世界第10大的永旺零售集團門市，建立長期銷售管道。

另外，市府新聞及國際關係處也透過日本友誼市及友好的日本媒體，將行銷鳳梨的影片，在日本超過20家平面、電子及網路媒體曝光，並加上遍及九州的66家大型商場及181家大型超市電視牆中播出，邀請日本朋友一起來品嘗「鳳梨台灣隊」的鳳梨好滋味，用行動支持台日的友好交流。

(中時 )