美國空軍29日宣布，為驗證「機動戰鬥運用」（Agile Combat Employment, ACE）概念，6架F-15E「打擊鷹」（Strike Eagles）戰機先前搭載大量炸彈，運送至其他友軍基地，模擬在面對中國大陸、俄羅斯等強大對手時，傳統大型運輸機不足或無法靠近前線時的「替代方案」。

第322空軍遠征聯隊（332d Air Expeditionary Wing）在聲明稿中表示，494戰機中隊（494th Fighter Squadron）的6架F-15E首次執行戰鬥戰術運輸任務（combat tactical ferry mission），搭載達平時2倍的酬載，將十多枚MK 82通用炸彈和GBU-39小直徑炸彈（Small Diameter Bomb, SDB），運送至身處中東前線的第380空軍遠征聯隊（332d Air Expeditionary Wing）手中。

根據該單位提供的照片，可見所有F-15E都在翼下硬點掛載AIM-120空對空飛彈，確保能應付中途可能遭遇的「意外」。美國空軍強調，讓戰術戰機在執行作戰任務的同時，也能為友軍提供協助，是機動戰鬥運用概念的關鍵要素。

由於無論中國大陸或俄羅斯軍方，都擁有大量巡弋飛彈和彈道飛彈，能夠對美軍位於歐陸或太平洋的主要基地構成嚴重威脅，因此美國空軍近年轉向機動戰鬥運用概念，希望藉由擴展軍機功能、預置備用基地設備、完善空運網路等手段，讓其於必要時，能迅速擴大前線基地的數量，降低遭敵人遠程火力「一網打盡」的風險。

不過《國防新聞》（Defense News）先前指出，美國空軍仍有多項能力需要加強，包括獲得當地盟友支持，使其願意在必要時開放本國機場讓美軍進駐；加快預置設備的採購，避免緊急情況發生時空運能量不足，或投入太多戰術戰機支持空運而導致缺乏戰力；並讓飛行員接受更廣泛的培訓，降低各臨時基地對地勤人員的需求等。

(中時新聞網)