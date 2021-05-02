軍事新聞網站「Military.com」報導，由於美國陸戰隊先前決定大幅度調整兵力結構，解散所有戰車部隊，因此部分隸屬於相關單位、卻又不願意轉換跑道的士官兵，已「跳槽」至陸軍戰車部隊，繼續和這些鐵馬並肩作戰。

美國陸戰隊人力與後備業務發言人卡洛克（Yvonne Carlock）表示，到目前為止，已有69名原本隸屬於陸戰隊戰車單位的士官兵完成相關手續，正式轉調至陸軍戰車部隊；另外，該單位中有60%的軍官雖然未離開陸戰隊，但選擇了情報、後勤或網路安全等後方單位的軍職專長（military occupational specialty, MOS）培訓，並未報名參加步兵、砲兵等前線作戰單位。

美國陸戰隊人力部門指出，在此次兵力結構調整中，裝甲兵、戰車維護、憲兵等單位將受到影響；目前已有69人轉調至陸軍、259人完成新軍職專長選擇、128人決定提前退役。卡洛克強調，沒有人會被強制踢出軍中，但若在未來1年內仍未選擇新的軍職專長，藉時將依陸戰隊需求，強制要求這些官兵學習特定的軍職專長。

美國陸戰隊司令柏格（David Berger）上將2020年3月公布「2030年兵力設計」（Force Design 2030），要求讓該軍種在與中國大陸的潛在武裝衝突中更有效承擔任務。為達成此目的，其地面部隊將在2030年前裁撤7個戰車連、3個現役步兵營、2個預備役步兵營、3個憲兵營、16個砲兵連和2個兩棲突擊連，並縮小步兵營編制；換取將火箭砲兵單位的數量增為3倍（7個連增至21個連），輕裝甲偵察單位則自9個連增為12個連，加強陸戰隊的機動性和遠程打擊能力。

(中時新聞網)