白宮今天指出，拜登政府已完成美國對北韓政策的審核。

路透社報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天告訴在空軍一號（Air Force One）隨行採訪的記者，美國維持朝鮮半島完全無核化目標，華府不打算與平壤達成「大妥協」（grand bargain）。（譯者：徐睿承）1100501

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(中央社)

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