美完成對北韓政策審核 維持朝鮮半島無核化目標 07:312021/05/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白宮今天指出，拜登政府已完成美國對北韓政策的審核。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮今天指出，拜登政府已完成美國對北韓政策的審核。 路透社報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天告訴在空軍一號（Air Force One）隨行採訪的記者，美國維持朝鮮半島完全無核化目標，華府不打算與平壤達成「大妥協」（grand bargain）。（譯者：徐睿承）1100501 文在寅5／21赴白宮會拜登 凸顯美韓堅固結盟 WHA將至 趙少康籲美國提案支持台灣參與 (中央社) #目標 #半島 #美國 #今天 #白宮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲端發票500元獎 增至100萬組 下半年增開800元獎項 04:102021/04/30 金融．稅務 美國塞港無解 運價漲勢煞不住 歐洲航線創歷史高價 19:172021/04/30 財經 美國重組半導體供應鏈 南韓憂恐殃及經濟成長 00:132021/05/01 財經 學者看美國聯台堵中 短期不會改變 04:102021/04/30 國際大事 瞄準大陸艦隊 美新無人反艦利器首次實彈測試 21:032021/04/30 軍事 陸看衰美為衰弱中國家 美情報界警告破壞台海模糊的嚴重性 11:352021/04/30 國際 拜登演說直指中國 歡迎來競爭 04:102021/04/30 國際大事 航運超狂目標價來了 專家洩這檔最後上船時機 13:332021/04/30 財經 學研齊駐水試一號試驗船 守護台灣周邊漁場生態 15:532021/04/30 財經 台海情勢 須更關注灰色衝突形式 04:102021/04/30 時論廣場 白思豪盼紐約市7月全面解封 關鍵在大眾接種疫苗 11:542021/04/30 國際 國際熱門新聞 就要讓凱特幸福 哈利無私犧牲梅根 - 國際 泰王荒淫 遲緩兒王子不但缺乏母愛 更恐釀王室危機 - 國際 散布韓劇恐判死刑 上萬學生嚇到自首 - 國際 台網紅與女友人畫假口罩逛超市 將遭峇里島驅逐 - 國際 - 中央社 印度染疫新增病例再創新高 全球確診突破1.5億例 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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