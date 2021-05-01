美國白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，作為中國國家主席，習近平認為台灣議題及加強對台施壓，長期而言對中國的聲望及穩定極為重要。美國已向中方表明美國反對單方面改變台海現狀的立場，美國也對台灣及美國的盟友確認這個立場，包括不久前到華盛頓與拜登總統舉行峰會的日本首相菅義偉。

美國之音1日報導，蘇利文美東時間4月30日在阿斯彭研究所就拜登政府上任百日的政策審視發表講話，蘇利文稱，拜登政府在台灣議題上的立場非常明確，也已經對北京做了清楚表態，那就是美國將持續遵守一個中國政策並充分落實「台灣關係法」和六項保證，這是美國兩黨數十年來在美中關係上的共識。

蘇利文說：「我們反對單方面改變現狀，我們要見到台海穩定，不能有單方面改變台海現狀的舉措。我們已經向中國溝通了這個立場，我們和台灣做了確認，我們也和我們的夥伴做了確認，包括當菅義偉首相到華盛頓來與總統進行峰會的時候。這也是接下來我們將持續在臺灣議題上採取的做法，穩健、清晰並堅定地表達我們的看法，那就是不應該有單方面改變現狀的舉措。」

報導稱，至於美國是否有必要採取具體行動，協助台灣抵禦中國的咄咄逼人作為，蘇利文表示，他認為美國必須繼續遵守「台灣關係法」的義務，提供台灣防衛上的協助，以便台灣能有自衛的手段和能力，但他認為印太地區其他國家也應該對台海穩定表達關注。

蘇利文認為，美國應該深化美台人民之間包括經濟、教育及其他兩個民主體制可以合作的關係。他說，台灣因應新冠疫情的出色表現值得在這個議題上被研究和諮詢，台灣因應假資訊和社媒帶來的挑戰的做法，也有許多值得美國學習之處。

他強調，台灣是一個蓬勃的民主，在許多不同領域上美國都應該挺身而出支持台灣，「不是為了升級或改變台海現狀，而是在做兩個民主同伴做的事，那就是共同合作解決重大問題。」

(工商 )