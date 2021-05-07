台中市議員吳敏濟（右三）爭取外埔圖書分館擴建工程，館內採用大面積玻璃帷幕坐擁鐵砧山與火炎山美景。（王文吉攝）

榮獲國家建設規劃設計金質獎的外埔圖書分館，內裝進度已達95％，下月將開館服務。本設計巧妙借景鐵砧山及火炎山，美景盡入眼簾，閱讀氛圍極其舒適。提案爭取議員吳敏濟7日召開說明會，期待結合學校、社區以擴大資源使用效益，改變子孫的一生，就從圖書館開始。

吳敏濟提及外埔圖書分館擴建工程的緣起，他表示，舊館屋齡逾30年，空間狹小早已不敷使用，館內活動彼此互相干擾亟待改建，於是在2015年提案爭取擴建，並與外埔國小協調，將融合圖書館與校園。

外埔讀書會長徐雲輝表示，新館空間開闊，空氣清新，自然美景就在大面積的落地窗外，與舊館在地下室的封閉空間不可同日而語。外埔國中校長林誠迪也代表與會的外埔各國中小學校長，表達對新圖書館的期待，未來校方一定大力配合各項藝文活動。

文化局長陳佳君表示，外埔圖書分館總樓板面從168坪增加至699坪，提供分齡分眾化服務，近日這座有「外埔小白宮」之稱的圖書分館已成打卡熱點，有助於文化活動的推展，非常感謝吳敏濟議員支持經費及協助取得用地。

市圖館長張曉玲介紹，外埔圖書分館採用大面積玻璃帷幕納入鐵砧山與火炎山的美景，戶外景觀綠化、各樓層皆有大量植栽，並整合外埔國小、圖書館景觀開放空間，榮獲2018國家卓越建設獎最佳設計規劃類金質獎。

外埔圖書分館擴建工程總經費7855萬元，包括擴建工程及舊館空間改造5925萬元，裝修工程含設備1930萬元。內裝及家具設備已完成95％，本月將完成驗收、測試、圖書上架等籌備作業，預計下月就能開館服務市民。

(中時 )