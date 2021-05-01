全教總今天參與五一遊行，一度衝至行政院前靜坐要求軍公教調薪應該法制化並納入基層公教代表參與審議，政府應和公部門受雇者工會進行良性互動，以做為全台雇主表率，還給軍公教應有的待遇和尊嚴。

「五一國定假、老師要調薪」，全教總表示，老師也是勞動者，5月1日應明定為國定假日休假，近10年來消費者物價指數不斷上漲，但教師10年來僅調過3％，現行軍公教調薪並未有基層軍公教代表，呼籲調薪應法制化。

(中時 )