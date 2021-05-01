10年僅調3％ 教師工會：薪資調整應法制化 16:192021/05/01 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全教總今天參與五一遊行，一度衝至行政院前靜坐要求軍公教調薪應該法制化。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全教總今天參與五一遊行，一度衝至行政院前靜坐要求軍公教調薪應該法制化並納入基層公教代表參與審議，政府應和公部門受雇者工會進行良性互動，以做為全台雇主表率，還給軍公教應有的待遇和尊嚴。 「五一國定假、老師要調薪」，全教總表示，老師也是勞動者，5月1日應明定為國定假日休假，近10年來消費者物價指數不斷上漲，但教師10年來僅調過3％，現行軍公教調薪並未有基層軍公教代表，呼籲調薪應法制化。 上海女逃難回國：機票暴漲至3萬多元 印度人看淡生死 看屋筆記：三民區福懋心湛(個案＋價格分析) (中時 ) #教師工會 #調薪 #五一遊行 #工會 #全教總 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經濟成長率可望創新高 勞工遊行：青年30K 生活才OK 14:152021/05/01 生活 天然氣2連漲貴1成 下月恐再調升 04:102021/05/01 財經焦點 林子偉遭指定讓渡 6搶1仍難徵召 04:102021/05/01 運動天地 機師工會︰憂外籍機師成破口 入住應分艙分流 04:102021/05/01 焦點要聞 陸港觀盤－港股升破50天線 但仍不宜過份進取 04:102021/05/01 全球財經 重劃區轉骨 脫北、北漂族搶進三重 04:102021/05/01 財經焦點 太魯閣號事故將滿月 台鐵產工盼有外部專業監理 11:212021/05/01 生活 印度明明是疫苗生產大國 疫情潰堤的原因曝光 09:002021/05/01 財經 國民黨下周三拍板黨魁作業細則 擬新增保證金制度 15:502021/05/01 政治 五一勞動節 新黨提五大勞工政策促民進黨速落實 10:052021/05/01 政治 勞工長期過勞低薪 時力主張速修最低工資法、勞保年金要保底 14:512021/05/01 政治 生活熱門新聞 案1127足跡再曝 去過大潤發中壢店 - 生活 案1129足跡踏遍熱門景點網怕爆 前台大醫也搖頭：懂玩 - 生活 停水2天卻等不到水洗澡 台中女痛批鄰居出自私奧步 - 生活 案1129不只去中正大學 阿里山、朝天宮都去了 - 生活 台大生傻眼 學測男分數超低卻靠這招去念牙醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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