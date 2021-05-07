軍公教是否調薪，行政院長蘇貞昌今(7)日接受媒體聯訪時回答，說法曖昧不清。全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）反嗆，20年來軍公教只調薪4次，每次都是3％，「這次是否也是3％？難道3％就是政府的誠意嗎？」如果本次調薪幅度依舊如此，代表政府根本沒把軍公教貢獻放在眼裡。

全教總表示，軍公教和一般勞工相同，都是付出心力換取薪資，以維持一定的生活品質，所以軍公教薪資調整，理應和一般民間企業有相近的調整幅度，如此不僅是維持軍公教對人才的吸引力，也是政府對軍公教為人民、國家盡心盡力付出，展現最起碼的應有態度。

全教總提到，從鄰近國家地區來看，像是日本、南韓、香港、新加坡等，公務人員薪資調整，大致參考民間企業調薪幅度，即可知民間企業薪資漲幅是軍公教調薪重要參考數據。

全教總以主計處公布數據來談，並指出民國90到109年的20年間，民間企業薪資漲幅為29.1％，民國100年到109年的10年間，民間企業薪水漲幅為17.84％，同樣的兩個時段，軍公教調薪卻只有 9.27％與3％，顯然大幅落後民間，更不用說在相同期間，經濟成長分別增加79.72％和30.17％，而稅收增加幅度和經濟成長相去不遠。

全教總認為，透過官方數據來看，代表國家絕對有經費調整軍公教薪資，卻不把軍公教待遇當一回事，造成軍公教調薪幅度遠不如民間企業。而軍公教20年來只調薪3次，每次3％，不僅比不上民間企業，更比不上物價漲幅，對軍公教來說，根本就是調心酸的。

全教總並提到，民國106年到109年，3年間GDP成長9.84％，民間平均薪資成長7.29％％，所以軍公教調薪7％以上，完全是合情合理。

全教總向行政院長蘇貞昌喊話，強調不要拿財政負荷當藉口，更不要拿一個外界完全不明所以的黑箱審議機制當墊背，軍 教薪資調整能否追上民間企業薪資漲幅，完全取決於政府是否把軍公教的貢獻放在心上。「蘇院長，你把軍公教當人才？還是當奴才？就看你決定的調薪幅度有多少！」

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(旺報 )