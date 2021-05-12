日前行政院長蘇貞昌指出，若財政能力許可，將考慮提高公務人員薪資。財長蘇建榮12日備詢時也表示，若以提高公務員薪資3％而言，每年大概需要180億元～200億元。主計長朱澤民則指出，調薪3％大概是200億元，每調薪1個百分點約增加70億元經費。

藍營立委曾銘宗12日在立院財委會質詢時指出，依照行政院主計總處統計，我國今年首季經濟成長率為8.16％，為近十年單季新高，日前行政院也有釋出訊息，現在是否為公務員加薪時機？

蘇建榮則表示，必須考慮到今年稅收情況，今年前四月稅收表現不錯，但還是會看後續所得稅徵收概況，財政部會將各立委意見帶回行政院研議，若財政許可將認真考慮調薪。

但蘇建榮也從正面角度解讀公務員調薪，他強調自己過去長期研究勞工經濟議題，從過去研究成果來看，公務員加薪在某種程度上會帶動民間薪資成長，因此除了考量財政許可，也要考慮民間薪資水準，若能帶動民間提高薪資，自然是好事一樁。

蘇建榮1996年參與國科會計畫發表「台灣地區製造業產業間工資差異－效率工資模型之實證研究」、2005年參與指導學生簡鳴志「租稅對我國已婚男性勞動供給的影響—生命循環模型的實證分析」論文並獲得中華財政學會碩士論文獎優勝，另在2006年也偕同簡鳴志參與第七屆全國實證經濟學論文研討會發表「租稅對勞動供給的影響－生命循環模型的實證分析」，顯見財長蘇建榮著墨勞工經濟甚深。

(工商 )