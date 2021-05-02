美國貿易代表辦公室（USTR）在上周五發布的一份新報告中稱，中國沒有完全落實去年簽署的第一階段貿易協定中有關保護美國智慧財產權的承諾。中國被美國列入智慧財產權執法問題「優先觀察名單」。

據路透報導，USTR在關於智慧財產權的《特別301報告》中稱，中國已於去年修改了專利法、著作權法和刑法，並公佈了多項智慧財產權監管措施草案。不過，USTR指稱，這些改革措施需要有效的實施，且還不能實現改善中國智慧財產權格局所需的全面根本性變革。

(旺報 )