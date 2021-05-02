USTR：中國並未完全落實保護智財權承諾 11:132021/05/02 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國貿易代表辦公室（USTR）報告指稱，中國並未完全落實保護智財權承諾。(達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國貿易代表辦公室（USTR）在上周五發布的一份新報告中稱，中國沒有完全落實去年簽署的第一階段貿易協定中有關保護美國智慧財產權的承諾。中國被美國列入智慧財產權執法問題「優先觀察名單」。 據路透報導，USTR在關於智慧財產權的《特別301報告》中稱，中國已於去年修改了專利法、著作權法和刑法，並公佈了多項智慧財產權監管措施草案。不過，USTR指稱，這些改革措施需要有效的實施，且還不能實現改善中國智慧財產權格局所需的全面根本性變革。 美國防部：止戰重於參戰 與中衝突不可取 產經解析－從政策發掘中國股市長期投資機會 (旺報 ) #中國 #智慧財產權 #USTR #落實 #承諾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戴琪首份301報告 指陸未兌現保護智財權承諾 13:352021/05/01 國際 G7外長會議本周登場 英美料談貿易與中國議題 12:112021/05/02 國際 中國生產力中心攜手產學 引領全球供應鏈重組契機 04:102021/05/02 《旺來報》 印度疫情惡化 出口訂單轉至中國 04:102021/05/02 焦點新聞 華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降 美國嚇阻不易 16:192021/05/02 國際 習近平：堅決拿下高排放項目 04:102021/05/02 全球財經 中國半導體產業人才荒 加緊育人仍難解 16:172021/05/02 兩岸 中國防災部門：五一人潮劇增 安全形勢嚴峻複雜 16:302021/05/02 兩岸 戴琪上任後首份301報告：中國未兌現保護美國智財權承諾 04:102021/05/02 全球財經 美發布301報告 中國再列重點觀察 04:102021/05/02 產業財經 白宮安全顧問：反對單方面改變台海現狀 04:102021/05/02 全球財經 兩岸熱門新聞 中國射火箭對比印度燒屍體 官媒被批引發論戰 - 兩岸 - 中央社 王毅通話印度外長 願協助抗疫 - 焦點新聞 - 旺報 福建對台放寬隔離 大陸網民炸鍋 - 產業財經 - 旺報 印度疫情惡化 出口訂單轉至中國 - 焦點新聞 - 旺報 中共發布100句黨史名言：毛澤東與習近平各佔30句 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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