松山之亂96秒關鍵影像曝光！ 10黑衣人摔紅龍柱砸值班台

松山分局黑衣人之亂，台北市警局今（2日）公布3段影片，包括遭刪除的關鍵96秒影片，影片中1名黑衣人在上月16日凌晨2時尾隨楊姓教官進入中崙派出所遭制止，不久後，10名黑衣人就暴怒衝入派出所拿椅子亂砸；據悉，10名黑衣人疑似看到楊姓教官在所內對外比中指才暴走，而其中1嫌被副所長顏敏森壓制後，副所長疑似遭其他人勸阻，竟鬆手放開對方離開，引發爭議。

據悉黑衣人之所以動怒，是該楊姓教官在事件發生前在北寧路、南京東路口嗆聲辱罵對方三字經，之後其中1人先闖入所內遭制止，但該教官疑似在所內又轉身向外頭的四海幫眾比中指，此舉再度激怒對方，才導致之後砸椅子、刪影片等後續事件；不過令人不解的是，該楊姓教官卻不在事後究責的主要對象中，而是由所長、分局長等人扛責。

黑衣人於4月16日凌晨2時15分許衝入松山分局一樓之中崙派出所大鬧事，在17分許全數被執勤員警請出門外。（翻攝中時新聞網直播）

遭刪除的影片中還可以看見副所長顏敏森已壓制1名男子，但壓制過程中另名鬥毆男子卻跑到副所長耳邊說話約10多秒鐘，之後還雙手合掌拜託，顏敏森因此就將人放開，並讓對方一票人離開派出所。（翻攝中時新聞網直播）

此外，遭刪除的影片中還可以看見副所長顏敏森已壓制1名男子，但壓制過程中另名鬥毆男子卻跑到副所長耳邊說話約10多秒鐘，之後還雙手合掌拜託，顏敏森因此就將人放開，並讓對方一票人離開派出所；影片曝光後，網路因此掀起討論「警察就只會欺善怕惡？」

為釐清外界諸多疑點，市警局今天下午對外公布3段影片，其中包括被格式化的關鍵96秒監視影像；松山警分局督察組長王致傑說明，第1段影片為涉案10嫌追逐前楊姓教官並橫越松山區南京東路的畫面；其次，第2段影片為涉案10嫌進入中崙派出所滋事和被驅離畫面，另包括2嫌返回中崙派出所致歉的影片；最後，第3段影片為4月16日晚間7時8分，許書桓和傅姓巡佐兩人操作監視器主機的畫面。

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(中時新聞網)