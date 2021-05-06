黑衣人闖台北市松山警分局中崙派出所破壞，事後所長許書桓竟刪除監視器畫面，更爆出事後還與幫派握手言和。議員質疑，到底是誰出的點子讓黑衣人與警方握手、有沒有上級長官介入，對此，台北市政府秘書長陳志銘表示，下周三將會做調查報告。

議員秦慧珠指出，松山分局之亂是因為楊姓教官愛喝酒誤事，他從晚上6點喝到隔天凌晨2點，和人在街頭起衝突，愛喝酒或鬧事的員警，難道政風都沒有列管嗎，痛批考核沒落實。議員王浩怒嗆，連教官酗酒都不知道，實在丟臉。

議員吳沛憶質疑，松山警分局事後還安排黑衣人與員警握手言和，這到底是誰出的點子，過程有沒有與上級討論過？要求市府應要讓外界清楚過程。

對此，北市府祕書長陳志銘說，調查結果會在市長室晨會報告，下周三前報告出爐，但是否公布則要看市長。市警局督察長翁群能強調，針對酗酒警員市警局都有列管，但楊姓教官不在列管名冊中。

此外，秦慧珠表示，黑衣人原本在松山分局對街的雪茄館，認為該雪茄管是黑幫的店，而分局每天看到對面有閒雜人等卻不管，「松山警分局是否應掃蕩一下分局對門的色情、幫派或不法行業？」

翁群能指出，在筆訊調查內容內，該店經營者不是警方註記的幫派份子，雪茄館在此前已經關門歇業，當天是因為雪茄店裡面有寄酒，這些人到那裡把寄酒喝完，因此飲酒過度才會在街上喧嘩。

松山之亂關鍵96秒畫面曝！ 所長坦承刪監視器影片保形象

(中時 )