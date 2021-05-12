民進黨立委江永昌今天在立法院司法法制委員會針對松山分局黑衣人事件質詢法務部長蔡清祥。江永昌質疑，在松山分局鬧事的黑衣人，其中大多獲不起訴處分，只有一位是以毀損公物罪起訴，對於黑衣人踐踏警察尊嚴無法可管，查閱過往判決，卻發現對派出所比中指、派出所前放鞭炮卻都遭到侮辱公署罪起訴並處刑。

江永昌表示，現行《刑法》仍有侮辱公署罪可以適用松山分局的案子，檢察官卻並未用這條來起訴黑衣人，在過往判決中，對派出所比中指、在派出所前放鞭炮都有遭到侮辱公訴罪起訴並處刑，最終大多黑衣人以不起訴處分將使警局的尊嚴掃地。

若是侮辱公署罪也無法適用，法務部應不應該補上現行法的漏洞？不能讓機關的尊嚴能夠輕易被踐踏。

蔡清祥則說，個案的問題檢察官看得最清楚，他認為檢、警有很好的互動，應該會支持警方。檢察官是依法認定，如果現行法不夠，會和內政部進行研究，但有時是執行面的問題，如果現場控制得當，也許就不會受到傷害了。江永昌在會中要求法務部會同內政部、警政署來檢討，是案件當下處理不好還是法律不夠周延。

(中時 )