台中市警局霧峰分局成功派出所，日前下午3點多收容二位走失的3歲及2歲的小兄妹在所內，等父母來領回，二兄妹不怕生，居然把派出所當遊樂場，跑跑跳跳，差點鎮不住，直到有二個小孩的警員媽媽楊佩釤接手，才漸漸穩定二兄妹，乖乖坐著等到晚上6點多，父母才著急的找來。

中市大里區塗城路492巷口，在日前下午3時許，有民眾發現二位約年僅3歲的小兄妹，手牽手在街上閒晃，且身邊沒有大人看顧，十分危險，經向附近店家詢問，都表示不認識此2兄妹，最後只好將他倆帶到派出所。

來到派出所的小兄妹，一點都不怕生，將派出所當成遊樂場一樣，玩了起來，跑跑跳跳的一點也不擔心父母不在身邊，員警詢問小兄妹，只會笑笑的答非所問，只好再將2兄妹帶塗城路492巷附近繞轉，試圖換回兄妹對住家附近的印象，附近店家也均表示不認識，只好交待店家，若有人問起，請他到派出所詢問。

話說，不怕生的兄妹，不是把派出所當自己家玩樂，身為2寶媽的警員楊佩釤，接手照顧2幼童，不但安撫了他們情緒，更是讓他們乖乖的坐著等父母；擔心他們肚子餓，拿出餅乾給小兄妹，看到餅乾2童開心地品嚐起來，直到晚上6點，找到492巷口的兄妹父母，終於從巷口鄰居口中得知小兄妹已送至派出所，著急地趕到派出所，見到小孩終於如釋重負，激動的向警方道謝。

霧峰分局長陳家銘呼籲民眾，家中若有年紀較小的兒童，切勿將其單獨留在家中，隨時應有人在一旁照護，以免發生危險；另平時應教育孩童走失後應往便利商店等公共場所求助，以免意外發生，也請大眾如遇到疑似走失兒童時，可撥打110請警方協助，讓警方能在最短時間內將兒童送返家，讓家屬安心。

(中時 )