電信設備商愛立信(Ericsson)周三宣布，已經與諾基亞(Nokia)達成和解協議，支付8000萬歐元(約9700萬美元)的損害賠償金。

愛立信指出，該和解是來源自於美國司法部的貪腐調查，包括對政府官員的賄賂。愛立信在2019年與司法部達成和解協議，同意支付10億美元的罰款。

司法部之前曾指出，愛立信已經承認，在2000至2016年期間與他人合謀，透過賄賂和偽造帳簿紀錄，未能落實合理的內部會計控制，違反了「外國貪腐法」。

愛立信周三指出，該和解將衝擊第二季營業利益8000萬歐元，以及現金流2600萬歐元。「該金額反映了不確定性、風險、費用，以及從漫長和複雜的訴訟中分散了人們對商業業務的關注」。

該瑞典公司補充表示，和解金額的其餘部分將在2022和2023年分期支付，會影響現金流。

愛立信發言人表示，諾基亞可以證實愛立信新聞稿的資訊是正確的，公司沒有進一步評論。

(時報資訊)