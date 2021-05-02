民進黨台北市黨部評委召集人趙映光。(本報資料照片)

趙映光之子趙介佑。（翻攝當事人臉書）

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光近日因兒子趙介佑涉案請辭，美麗島電子報董事長吳子嘉說，民進黨台北市黨部主委吳怡農傻在那裏，事情都不會處理的主委，被打掛了！

根據報導，民進黨台北市黨部評委召集人趙映光近日因兒子趙介佑涉案請辭，趙映光胞妹趙心瑜則是市黨部執行長，趙氏家族多年來憑藉著和民進黨高層密切關係，在家族發跡的北投可說風光十足，趙映光近年積極從政，幾乎所有活動都會帶著兒子參加，有意栽培兒子從政參選議員，可惜趙介佑不學好誤入歧途，讓當地人看了相當感嘆。

趙氏家族是北投在地人，地方人士指出，趙映光的父親趙文寬是經營消防警報系統電纜裝修工程，為人老實，但趙映光卻不同，相當有政治企圖心，積極參與義消公益活動，壯大人脈資源，更帶著兒子參與各類活動，培養兒子為接班人。

地方人士說，趙介佑確實如外界傳聞是北聯幫分子，多年下來惹出大大小小風波，且不少是與北聯幫內部兄弟的糾紛，趙映光多多少少是了解的。

對此，美麗島電子報董事長吳子嘉2日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》說，這件事發生後，民進黨台北市黨部主委吳怡農傻在那裏，事情都不會處理的主委，被打掛了！

(中時新聞網)