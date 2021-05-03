香港日前出現首例源頭不明、帶有雙重變種病毒個案，涉及香港1名無外遊紀錄的外傭，其病毒基因與早前從杜拜抵香港、首名將變種病毒帶入香港的29歲印度裔男子相同。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良3日表示，社區出現涉及變種病毒確診個案，源於港府僅靠「熔斷機制」堵截患者，很晚才禁止疫情嚴重地區的航班抵港，而檢疫酒店、檢測採樣程序等連番出現問題，令檢疫人士在酒店內互相傳播病毒，擔心檢疫酒店走漏個案只是冰山一角。凡此種種均顯示政府「外防輸入」措施未落實到位，使大量變種病毒個案輸入香港。

何栢良批評，港府採取的防疫措施都只屬補救性質，只能阻截社區再有傳播，但未認真修補變種病毒流入香港的漏洞，形容只顧下游工作，從病源上游來看檢疫措施仍然不到位，建議增加入境人士檢疫期間的檢測次數。

何栢良建議，政府檢疫酒店的檢測要做得更密集，建議加密檢測，尤其是受檢疫人士抵港後首周應再做一次檢測，並稱，大部分個案的發病中位數為5日，很多患者無病徵，且部分酒店走廊通道設計沒有通風系統，若檢測延誤，便讓病毒有機會在酒店內傳播。

(中時 )