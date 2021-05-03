政府為了維持台股續揚動能，因此擬將當沖降稅再延長5年，不過對此現為新世代金融基金會董事長的前閣揆陳?則持反對意見，他直言這種「每天打強心針的股市」並不健康，同時也違反「證交稅中性」原則，獨厚短線進出的股民。

對此陳冲表示，4年前因為股市價量不振，另外當沖降稅也訂定「落日條款」的配套，因此順利過關，雖然獨步全球，但也算是一種急救措施；不過落日期限在即，現在政府又要再延長5年，把當沖降稅「常態化」，形同每天打強心針，這就不健康。

他也指出，當沖降稅4年前之所以實施，是因為當時股市低迷不振的特殊時空背景，這就好比50年前的「動員戡亂時期臨時條款」有其實施的特殊背景，時候到了就要結束。但如今落日期限已到，還要繼續延長五年，不僅違反證交稅中性，而且把「股市變得像賭場」。

他再以數字指出，當沖占股市交易的比率由4年前的不到1成，發展到今日的3成以上、甚至近日的6成多，成交總額也由不足千億，飆至上月的7千多億，急救了四年，當沖降稅如今早該退場，但卻還再延5年，等於常態化，這就像「每天打強心針」。

陳冲認為，股票市場價量不振，甚至奄奄一息，不得已施打強心針，就像急診室內爭取治療時間一樣，可以理解。但打了四年強心針的股市，還打算再打五年：「股市不僅像賭場，氣氛上更像安寧病房，這樣好嗎？」在他看來，強心針可以救急，但倘若每天打強心針，恐怕沒有正常的醫生會如此嘗試：「因為醫學上沒必要，更怕心臟衰竭。」當初實施當沖降稅，就是為了救市，但倘若即將到期的當沖降稅措施，還要再繼續延長，這就形同「每天都在打強心針」。

陳冲說，四年前當沖降稅在立法院臨時會卡關未定時，他雖曾對外表示當沖（Day trade）針對同一金融工具在同一日內，一買一賣，沖抵結清，國際市場常見，但他當時就強調，股市參與者，有長期持有者，也有短中期待沽者，也有極短線進出者，如政府擬將證券交易稅減半，以鼓勵當沖多於鼓勵長期持有，就應清楚說明理由，並針對因此增加股價的震盪、影響集中市場發現價格的功能，予以評估。

他強調，他不反對當沖，也不反對投機，因為Day trade及Speculation，都是資本市場的常態與必要元素之一，但有差異性甚至有歧視性的證交稅，只會加劇市場功能的扭曲，誤導投資人的心態，值得三思。

(工商 )