五月又到了夏蝶飛舞的季節，各地也紛紛推出賞蝶活動，其中臺中市政府觀光旅遊局與台灣紫斑蝶生態保育協會合作，在蝶舞的季節中，至6月6日止，推出「2021大坑蝶螢嘉年華」的賞蝶活動，大坑生態園區追蝶趣活動中將邀請專業老師透過活潑有趣的解說融合環境教育課程及手作體驗，深耕生態環境教育觀念。第一場次於昨(2)日開跑，後續還有3場活動，日期分別為5月16日、5月30日、6月6日等舉行，將陸續開放報名！

生態素描(洪書瑱攝)

紫斑蝶標放(洪書瑱攝)

精美蝴蝶杯墊(洪書瑱攝)

大坑生態園區於2018年榮獲行政院環保署評鑑為五顆星優等環境教育場所，長年復育蝶類成績卓越，目前可發現的蝶類超過140種，包含由南部遷徙到此處的紫斑蝶，在夏季的時節最多會有近300隻蝴蝶翩翩飛舞，景色相當壯觀。為持續推廣及落實生態環境教育，台中市觀旅局今年持續在大坑生態園區辦理解說活動，提供遊客生態教育及紫斑蝶標記放飛體驗，引起遊客的生態環境保護意識，未來也將持續加強生態環境教育工作，提供遊客更美好的生態教育場域。

欲前往生態園區的民眾，請多多利用大眾交通工具，建議搭乘捷運至捷運松竹站下車，改搭72路、77路公車於軍功松竹路口轉乘66路公車至中正露營區，若是自行開車，可將導航定位至中正露營區停車場，再步行至緊鄰的大坑生態園區遊覽。今年也結合大坑商圈推出商圈優惠，凡報名成功的遊客在大坑商圈會員店家消費滿200元，就可在活動現場兌換精美的蝴蝶樣式杯墊，建議民眾參加活動後可以至大坑9號步道親子健行同時品嘗大坑在地美食，體驗大坑登山美食漫活一日遊。

提醒民眾，戶外活動建議穿著長褲、布鞋、戴帽子或加薄長袖，同時隨身攜帶防蚊液，大坑生態園區為人工維護區域，生態維護不易，歡迎到園區賞蝶的民眾用相機帶走美好回憶只留下足跡，垃圾自行帶走。目前仍為防疫期間，民眾務必勤洗手、保持社交距離，人潮擁擠場所及密閉場所請佩戴口罩，相關資訊請上台中觀光旅遊網活動頁(https://reurl.cc/bzAeN3)查詢！

※.剩下其餘三場賞蝶活動時間及開放報名時間：

賞蝶活動時間及開放報名時間。（台中市觀旅局提供）

(中時新聞網)