嘉義縣新任副縣長由內政部營建署陽明山國家公園管理處處長劉培東（右）擔任，今3日布達典禮上，嘉義縣長翁章梁（左）給予期許。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁（中）期盼劉培東（左）回鍋後，與祕書長羅木興（右）等團隊一起朝農工大縣的路繼續努力。（呂妍庭攝）

嘉義縣前副縣長吳容輝接任台鹽實業公司董事長，新任副縣長由內政部營建署陽明山國家公園管理處處長劉培東擔任，今3日布達典禮上，嘉義縣長翁章梁期盼劉培東回鍋後，大家一起朝農工大縣的路繼續努力，而劉培東則喊出「我上工了」，期許自己與團隊，在翁章梁領導下，替嘉縣完成未來的使命。

翁章梁表示，劉培東曾任嘉義縣政府建設局局長、城鄉發展處處長共6年，對嘉義並不陌生，且大埔美工業園區的開發皆在其任內招商完成，尤其劉培東本身具工程背景及都市計畫專業，又曾在國家公園管理處服務過，這樣的歷練正好是農工大縣需要的背景，所以特地請他回鍋。

翁章梁也感謝劉培東願意回到嘉義，加入縣府大家庭，與團隊共同努力，並強調縣府團隊努力的目標始終如一，左手抓緊發展，右手要改善鄉親生活品質，持續朝向農工大縣邁進。

「報告縣長，我上工了！」劉培東說，自民國99年離開嘉義後，10多年後再次回來嘉義，環境已改變許多，擔任的角色也不同，但服務的心始終不變，希望大家一起努力。

劉培東致詞時主動透露之前捲入墓園開發案，雖偵訊後5萬交保，但最後檢方不起訴，現已拿回交保金的大致過程，並進一步強調，自己為人處事有3大原則，一是不收錢，二是不進粉味，三是晚上9點到10點要接老婆電話，引來全場一片笑聲。

(中時 )