嘉義縣前副縣長吳容輝接任台鹽實業公司董事長，新任副縣長由內政部營建署陽明山國家公園管理處處長劉培東擔任，今3日布達典禮上，嘉義縣長翁章梁期盼劉培東回鍋後，大家一起朝農工大縣的路繼續努力，而劉培東則喊出「我上工了」，期許自己與團隊，在翁章梁領導下，替嘉縣完成未來的使命。
翁章梁表示，劉培東曾任嘉義縣政府建設局局長、城鄉發展處處長共6年，對嘉義並不陌生，且大埔美工業園區的開發皆在其任內招商完成，尤其劉培東本身具工程背景及都市計畫專業，又曾在國家公園管理處服務過，這樣的歷練正好是農工大縣需要的背景，所以特地請他回鍋。
翁章梁也感謝劉培東願意回到嘉義，加入縣府大家庭，與團隊共同努力，並強調縣府團隊努力的目標始終如一，左手抓緊發展，右手要改善鄉親生活品質，持續朝向農工大縣邁進。
「報告縣長，我上工了！」劉培東說，自民國99年離開嘉義後，10多年後再次回來嘉義，環境已改變許多，擔任的角色也不同，但服務的心始終不變，希望大家一起努力。
劉培東致詞時主動透露之前捲入墓園開發案，雖偵訊後5萬交保，但最後檢方不起訴，現已拿回交保金的大致過程，並進一步強調，自己為人處事有3大原則，一是不收錢，二是不進粉味，三是晚上9點到10點要接老婆電話，引來全場一片笑聲。
(中時 )
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