華航機師和桃園諾富特飯店發生新冠肺炎群聚事件，縣議員甄克堅3日在議會總質詢時，擔心新竹縣防疫旅館是否會有防疫漏洞？希望升級新竹縣的防疫規格。縣長楊文科已責成教育處，做好國中會考各試場的防疫規畫，縣內4家防疫旅館更要求採取高規格管控，嚴謹做好防疫措施。

國中會考將在15和16日舉行，新竹縣應考學生共5576名，將分別在竹北高中、義民中學、竹東高中、關西高中及湖口高中等5個考場應試，教育處長楊郡慈指各考場已完成會勘，並請各學校嚴格把關防疫措施。

教育處同時請學校協助做好停車與車輛行進動線規畫，避免會考人潮湧入時，導致交通壅塞，延誤學生考試情形，並提醒考生務必要戴口罩，並配合量測體溫。

縣長楊文科說，縣內有4家防疫旅館，為避免發生桃園的類似事件，已要求交旅處和衛生局派員展開防疫旅館總體檢，採取高規格標準控管，避免進入的居家檢疫者或隔離者，有與一般人接觸的風險，全面防堵疫情破口。

交旅處長游志祥說，縣內4家旅宿業者提供的防疫旅館，都是根據衛福部的防疫旅宿設置及管理因應指引，進行防疫SOP作業，要求防疫旅館嚴格執行各項防疫措施。

游志祥說，防疫旅館對居家檢疫者或隔離者入住，依規要進行門禁管理、安全維護、房間環境清潔及消毒、工作人員健康管理等20多項檢查，該處除進行總體檢外，並會不定時做突襲檢查。

(中時 )