台北市立國樂團前團長鄭立彬任期屆滿，昨（3）日在台北市副市長蔡炳坤的監交下，和新任團長陳鄭港交接，正式走馬上任，陳鄭港坦言壓力很大，會延續鄭立彬的努力，和北市國團員一起前進。

由於每年北市國重頭戲台北市傳統藝術季系列節目已開始，緊接著是2021／22樂季，都是陳鄭港上任後的重要工作，他表示，期許能帶領樂團持續追求突破，「北市國即將展開專業經理人時代，我們期待藝術實踐與社會參與相輔相成為指標，在地生根，強化永續發展，厚實台北經驗的價值。」

陳鄭港是政治大學民族學系碩士、博士，中國文化大學音樂學系國樂組學士。自幼跟著長輩探尋鑼鼓八音，學習傳統音樂文化，並專長於音樂學術領域，曾擔任泰國格樂大學藝術系、台灣藝術大學與中國文化大學國樂系教職，以及長年參與中華國樂學會會務，具有大型職業樂團專業管理經驗。

鄭立彬的任期前後為兩任共6年，他表示，擔任北市國團長是他人生中最精彩也最光榮的階段，之後將歸建中國文化大學國樂系。

(中時 )