過去幾周，特斯拉高管至少參加了4次官方舉辦的政策討論，主題包括汽車資料存儲、車輛對基礎設施通信技術、汽車回收和碳排放。（圖／路透）

一向不太參與大陸政府舉辦活動的電動汽車製造商特斯拉（Tesla），在經歷一連串安全事故與車主維權鬧劇後開始改變作風，據業內人士指出，特斯拉已經開始加強與中國大陸監管機構的接觸，壯大其負責政府關係的團隊。

《路透》報導，業內知情人士表示，因安全及客服投訴在中國面臨審查的美國電動汽車製造商特斯拉，正在加強與監管機構互動並擴編政府關係團隊。此舉顯示特斯拉改變策略，更多地參與中國政策制定者的幕後互動，而以前這類互動相對較少，彰顯特斯拉在認真對待其在中國市場遭受的挫折。

週一是中國公眾假期，特斯拉未立即回應置評要求。

報導說，出於對一些公司市場主導地位的擔憂，中國正在試圖對影響力很大的大型私營企業進行監管，尤其是科技行業的企業。正如在其他領域那樣，中國監管機構經常與全球和本地公司、行業協會及智庫討論行業政策和標準。

在中國的製造商通常會參加這些會議，但據知情人士稱，與豐田汽車和通用汽車等競爭對手不一樣的是，特斯拉高管基本上不參加這類閉門會議。

不過，相反地，特斯拉高層經常在備受矚目的行業會議上發表講話，特斯拉執行長馬斯克更經常在推特上評論或批評監管機構或法規。

前述消息人士表示，過去幾周，特斯拉高管至少參加了四次政策討論，主題包括汽車資料存儲、車輛對基礎設施通信技術、汽車回收和碳排放。

根據4月該公司官方微博貼出的2個招聘資訊，顯示該公司正在招聘多名經理，負責政策資料庫的更新、維護公司與政府及行業聯合會的關係，以「建立一個和諧的外部環境，支援特斯拉在地區市場的業務發展。」

中國市場是特斯拉第2大市場，在特斯拉全球銷售量占比約為30%。

(中時新聞網)