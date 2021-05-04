台灣大哥大總經理林之晨3日表示，台灣大董事長蔡明忠之前喊出2030年之前希望IDC達到綠能百分之百目標，這個部份需靠自建綠電廠及投資其它綠電、以及台灣大長期推動的種福電計畫一起配合。他個人希望2030年之前，台灣大全公司達到RE100的積極目標，如果2030年達不到，則希望2035年或者2040年達到，台灣大預估未來投資綠電的金額估約50～100億元。

台灣大哥大今年在遠見CSR獎三度蟬聯拿下ESG綜合績效電信業組「首獎」，獲得評審團「高度組織化管理，整體策略完整，看得見短中長期目標與具體成果」的高度盛讚，2022年將正式名列遠見CSR企業榮譽榜，成為在榜唯一電信業者。

同時台灣大以科技職能核心精神「用科技擁抱愛」所推動的Coding FUN偏鄉玩程式及數位苗圃專案，今年也拿下傑出方案-教育推廣組「楷模獎」。

林之晨強調，為提高綠能使用占比，台灣大自建部份包括投資風電、自建太陽能電廠與綠電採購。林之晨說，自建綠電比重將拉高至7～8成，選址是目前自建綠電廠會面臨到的較大問題。台灣大今年投資綠電的相關的計畫將快速成長並進入規模化建置，並在未來8～9年內快速投資綠電，希望2030年就能達到RE100目標。

另外，在投資低軌衛星部份，林之晨說，台灣大正在研究好的投資機會，不會「單打獨鬥」，而是與歐美等大型區域經濟體的低軌道衛星等新創公司合作，但投資低軌道衛星應該不會是五年內的計畫。

(工商 )