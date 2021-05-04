法務部行政執行署台北分署，上月針對違反防疫規定欠繳罰鍰案件，展開大執法，1名積欠30萬元罰鍰的李姓華僑，因人在國外，遭查封文山區豪宅，經媒體報導後，李的友人主動代為繳清30萬元結案。

台北分署表示，李因長年居住國外，去年8月間回國居家檢疫期間，擅離居家檢疫地點6個多小時，遭裁罰30萬元。但因李被移送執行前就已出境，其名下僅有1間位於文山區的豪宅，並無其他財產，

由於該豪宅無人居住，台北分署用盡各種方法仍無法通知到李繳納罰鍰，4月20日查封該處豪宅，並發布新聞，除預防李脫產外，也希望藉由媒體報導，讓李在台親友能聯繫李處理。

之後，李的友人即主動致電台北分署，表示願協助聯繫李繳納罰鍰，並傳達李希望等其回國後再繳清罰鍰，但遭台北分署堅拒，表示不繳就拍賣。

李日前從國外匯款30萬元來台，再由其友人在5月3日繳清罰鍰。台北分署在確認罰鍰金額入帳後，4日已函請地政機關塗銷查封登記，順利結案。

(中時 )