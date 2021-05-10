為加強與農民對話，傾聽在地心聲，使農業金融政策對接農民需求，農業金融局10日在花蓮縣富里鄉農會舉辦「農業保險及專案農貸」座談會，農金局長李聰勇對農民所提新增茶、金針花等保險品項、投保資格、保費補助、青農申貸資格及貸款期限等關注事項均給予適切回應。

李聰勇指出，農業經營須面臨各種風險，包括天災、疫病，甚至市場價格，農業保險就是為農民分攤風險，且為減輕農民負擔，農委會補助保費1/3-1/2，部分縣市政府也有加碼補助。

在花東地區，李聰勇指出，目前已開辦水稻區域收穫、文旦柚、香蕉收入等保險。以水稻區域收穫保險為例，花東地區2019年及2020年因稻熱病、乾旱等因素，致收穫量減少，108年理賠2,500萬元、109年理賠7,800萬元，2年共理賠逾1億元，有效分散營農風險；另為提升稻農保障，2021年第2期作將推出水稻收入保險，請稻農踴躍投保。

農金局表示，2019年所推出香蕉收入保險，除了保障產量減少，也保障因價格下跌所致收入損失，以鳳林鎮每公頃保障額度50萬元之方案為例，保險費21,815元，農委會補助1/2保費，花蓮縣政府補助5％，農民自繳9,816元即可獲得保障，如未獲理賠，續保可享30％的保費折抵。為讓更多農民有參與機會，主委陳吉仲特別指示，2021年投保期間延長到5月14日，請農民把握機會向種植所在地農會投保。

李聰勇也指出，農委會的工作就是照顧農民，農金局配合提供低利貸款，引導資金挹注農林漁牧產業發展，2020年度貸放金額達450億元，共5.5萬戶農漁業者受益；花蓮縣轄農漁會信用部合計貸放11億元、戶數1,254戶，分別較108年度成長80％及32％，其中「青年從農創業貸款」成長尤著，貸放金額2.8億元，較108年度成長330％，充分提供在地青農所需資金。

此外，會中亦宣導「百億農業綠能貸款專案」，及「農業保險貸款」2021年1月1日至2022年12月31日免息措施；未來將持續滾動檢討專案農貸規定，以適時支應營農資金需求。

(工商 )