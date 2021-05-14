台灣新冠肺炎疫情拉警報，金融業者為嚴防群聚感染風險，紛紛再度強化防疫機制，重啟異地辦公或居家辦公嚴陣以待。據金管會統計，包括銀行、證券期貨及保險等金融三業，下周起共有62家、65家分別採行居家辦公及異地辦公。

銀行局副局長黃光熙表示，統計截至12日，共有26家國銀總行部分單位、9家外銀及陸銀在台分行已採行或預計下周採行異地辦公，13家國銀總行部分單位、15家外銀及陸銀在台分行已採行或預計下周採行居家辦公，較6日時分別增加20家及8家。

證期局副局長郭佳君表示，統計截至12日，共有10家券商、2家投信、1家期貨商採行異地辦公，9家券商及12家投信商採行居家辦公，較7日時分別增加4家及3家。為預防防疫警戒標準升至第三級，目前正就兼顧3面向研議股東會召開因應防疫措施。

保險局副局長王麗惠表示，統計截至12日，共有5家壽險、12家產險及1家再保險業者採行居家辦公，8家壽險及4家產險業者採行居家辦公，較3日時分別增加18家及2家。

(時報資訊)