據美國中文網報導，當地時間3日，美國紐約市警局發布的資料顯示，2021年上半年前幾個月，紐約市仇恨犯罪數量比2020年同期激增許多，針對亞裔犯罪的案件數量更比2020年同期多出大約4倍。

據報導，資料顯示，2021年1月1日至5月2日，紐約全市報告了180起仇恨犯罪，比2020年同期的104起激增73％。警方表示，實際數字可能還要更高，因為很多仇恨犯罪並未被報告。

其中，2021年1月1日至4月4日，針對亞裔的仇恨犯罪案件高達80起。而2020年同期僅報告了16起，2020年全年則是28起。

除了亞裔外，猶太裔也經常成為仇恨犯罪的受害者。紐約警方的資料顯示，2021年1月1日至5月2日，紐約全市報告了54起針對猶太人的仇恨犯罪。

報導稱，在逮捕數量方面，截至2021年5月2日，全市共有78人因仇恨犯罪被捕，相當於2020年同期30人的2.6倍。

(旺報 )