全球金屬鏈條大廠桂盟（5306）10日通過第一季財報，受惠於自行車新車及補修市場求持續增長，以及非自行車業務同步增強加持，第一季大賺4元、年增1.3倍，創下歷史同期與單季新高！

桂盟今日同時公布4月營收為6.3億元，年增逾53％。桂盟在業績題材帶動下，今日收盤價大漲了11.50元，收盤價230.50元，漲幅達5.25％。

桂盟第一季合併營收達18億元，年增66％；獲利表現更是出色，稅後淨利達5.04億元，年增率高達132％。桂盟也在各事業部營運提升下，合併毛利率達47％、營業利益率達35％，達歷史次高紀錄，淨利率達28％、更創下歷史新高紀錄！

桂盟表示，近年來電動輔助自行車（e-bike）熱潮興起，各品牌無不推出多款ebike來對應市場需求。桂盟順應此風潮，早已推出電動自行車專用鏈條，以更高的嵌合力、耐磨耗來因應電動輔助自行車的高扭力及高磨耗。2021年將規劃增加更多產能來因應電動自行車的需求。

桂盟在非自行車零件的各事業部銷售方面，自去年第4季起回到成長軌道，2021年第一季營收年增達51％，在疫情趨緩後，也是桂盟在未來營運上另一股成長驅動力。

桂盟今日也公布4月合併營收達6.3億元，年增53.27％；前4月合併營收為24.16億元，年增60.16％，營運表現十分強勁。

桂盟今日董事會也決議修改章程，預計將股利改為季分配，送6月24日股東常會決議後實施。

(工商 )