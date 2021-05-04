有股神之稱的華倫·巴菲特（Warren Buffett）周一明確表示，波克夏·海瑟威公司（Berkshire Hathaway）非保險事業主管格雷．亞伯（Greg Abel）將成為他的接班人，不過，巴菲特並未表示他很快就會從這個波克夏的最高職位引退。

長期以來，亞伯和波克夏保險事業負責人阿吉特·賈恩（Ajit Jain）一直被視為是巴菲特的接班人選。兩位皆位居波克夏的副董事長，另一位副董事長是現年97歲的蒙格（Charlie Munger）。

今年8月就要91歲的巴菲特周一上午接受CNBC訪問時清楚表明，亞伯是排在他之後的第一繼任人選，其次是賈恩。

巴菲特表示，董事們已經達成共識，如果今晚我會發生什麼事，明天一早接班的人將是格雷。但如果今晚格雷發生任何事，希望不會發生這種事，那就是阿吉特接手。他並稱讚這兩人「都是非常棒的人」。

亞伯比賈恩更佔優勢之處，可能是亞伯現年僅59歲，比賈恩要年輕10歲。

在上周六波克夏線上股東年會上發表談話時，蒙格似乎已經暗示亞伯將成為接班人。當被問及波克夏是否已經變得過於復雜，以至於無法作為一家單一公司來管理時，蒙格表示，該公司的去中心化運行良好，而格雷將保持這種文化。

巴菲特現年66歲的兒子霍華（Howard Buffett）自1993年以來一直是波克夏董事會成員，現在已獲指派可能接替其父的非執行董事長職位。巴菲特身兼執行長和董事長兩個最高頭銜。

(時報資訊)