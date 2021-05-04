搶母親節感恩商機，圓山大飯店即日起至5月14日推出平日限定「安太座」優惠專案，宴會包廂用餐加贈百年精品Majorica珍愛一生手鍊，與50年首度開放的「圓山東密道」導覽行程，一探東密道的神秘面紗。5月9日至5月10日，到圓苑餐廳、金龍餐廳及圓山牛排館用餐，單筆消費金額滿3,000元，再贈母親節專屬推出的馬卡龍禮盒。

太座安得好，幸福跑不了！今年圓山大飯店精心規劃平日限定「安太座」優惠專案，每桌10人售價18,800+10%元，獨立包廂用餐贈最夯的圓山東密道導覽、太座精品禮-來自西班牙的百年珠寶Majorica珍愛一生手鍊一條、用餐期間果汁暢飲三小時、6吋寵愛太座蛋糕一個。圓山大飯店「安太座」專案，讓你的她和你的媽咪共度一個最難忘的母親節。

松鶴餐廳(無國界自助百匯料理)菜餚選擇豐富多元，一向是母親節聚餐首選，5月9日起至5月10日，享用午或晚餐每客售價1,399+10%，贈送每位媽媽「母親節馬卡龍」。西式高雅且隱密性高的圓山牛排館則推出每客售價1,980+10%的母親節精緻套餐，主菜「特製紅酒燴燉和牛臉頰肉搭配水煮蔬菜薯泥」，選用油脂豐富甜美的澳洲和牛臉頰肉燉至軟嫩，搭配水煮蔬菜、薯泥，是一道不容錯過的頂級美味。圓苑餐廳、金龍餐廳主推東密道國宴文化餐，母親節品嚐國宴饗宴，體驗元首級美饌與尊榮，帶媽咪探索神秘的「圓山東密道」，專案兩人即成行，每人售價1,600+10%。5月9日至5月10日，至圓苑餐廳、金龍餐廳及圓山牛排館，單筆消費金額滿3,000元，再贈母親節馬卡龍禮盒。母親節期間，圓山大飯店於各餐廳設置多款拍照打卡道具，歡迎帶著媽咪來趟美味饗宴，和媽咪一起拍照留念。

此外，圓山大飯店特別設計了母親節蛋糕「濃情鉑金巧克力三重奏慕斯」。以70%法芙娜巧克力為基底製作出紮實蛋糕體，再搭配法國海鹽、瑞士榛果與巧克力完美融合的慕斯，打造出層次分明、香濃馥郁的巧克力三重奏。「濃情鉑金巧克力三重奏慕斯」6吋售價690元，預訂時間即日起至2021年5月9日止。

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