台中市全國創零接觸下車鈴APP，民眾搭乘公車只要開啟手機藍牙，即自動偵測所搭乘公車業者及車號，到站前點擊螢幕下車鈴圖示，就會觸發公車響鈴提醒司機靠站。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市經發局去年起規畫創業孵化計畫協助青年創業，其中，優思瑪特科技由東海大學資工所學生組成，為孵化計畫入選12強中最年輕的學生團隊，在疫情期間逆勢看準零接觸商機，創辦人陳虔逸、王政堯首創公車「零接觸下車鈴」，與客運業者合作，整合創新防疫措施，讓民眾搭乘公車時可以自我防護，行進間及擁擠時免起身，提供公車乘客新選擇。

經發局設置台中市青創夢想家專案辦公室，整合跨局處單位及中央部會，讓創業者快速掌握正確資訊，大幅減少時間耗費，並提供青創貸款、地方型SBIR、創櫃板輔導等資源。

經發局長張峯源表示，優思瑪特公司為孵化計畫入選12強中最年輕的學生團隊，在學校專題研究的過程中，發現眾多場所缺少防護措施，負責人陳虔逸客製化開發App、團隊成員王政堯、張家豪分別負責軟、硬體系統整合和客製化內容管理系統。

以開發非接觸式電梯按鍵服務方案，串接知名電梯大廠洽談合作，並經由業師建議朝向團隊擅長的系統開發著手，進一步將非接觸式系統與公車業者整合，未來更可廣泛應用在各場域，建構健康、安全的安心環境。

創業孵化計畫匯集超過百位資源業師，培育團隊成長茁壯，透過近一年的系列課程學習創業知能、天使媒合會、產業業師媒合交流活動、一對一業師輔導、企業參訪，並鏈結產業資源，成功協助青年創業。

市府「青秀台中」青年政策多管齊下，培育成功案例不勝枚舉，「聯騏技研」榮獲CES2020創新獎、「創璿科技」獲Mazak、Gleason、源潤豐等國內外工具機大廠青睞、「如峰數位設計」成為佳世達集團簽約軟體供應廠商。

此外，「耀主科技」開發的E＋自動關外掛式瓦斯爐自動關閉器，獲國內大廠洽談及國外訂單、「青廷自動化」客制化自動機台達新台幣千萬元規模等，市府透過多樣化輔導，打造台中成為青年友善創業城市。

(中時 )