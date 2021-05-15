金管處長鄭瑞昌（右二）至各展館、賣店督導防疫整備現況。（金管處提供）

金門國家公園坑道景點和部分室內展館即起暫停開放外，實聯制登記也新增QRcode掃描，可大幅減少因筆紙接觸的感染機率，確保遊客大眾的健康。

金管處說明，因應防疫升級的需求，即起暫停開放馬山觀測所坑道、南山頭坑道和瓊林養拙樓坑道，以及古寧頭戰史館播映室等密閉狹小空間外，也暫停所有展館的現場和預約解說服務。

另外，該處實聯登記新增QRcode掃描登錄，以減少筆紙接觸感染的機會，讓遊客可以更安心、安全。但考量有些民眾的個人條件，原有紙本登記仍予保留。

(中時 )