金門國家公園坑道景點和部分室內展館即起暫停開放外，實聯制登記也新增QRcode掃描，可大幅減少因筆紙接觸的感染機率，確保遊客大眾的健康。
金管處說明，因應防疫升級的需求，即起暫停開放馬山觀測所坑道、南山頭坑道和瓊林養拙樓坑道，以及古寧頭戰史館播映室等密閉狹小空間外，也暫停所有展館的現場和預約解說服務。
另外，該處實聯登記新增QRcode掃描登錄，以減少筆紙接觸感染的機會，讓遊客可以更安心、安全。但考量有些民眾的個人條件，原有紙本登記仍予保留。
(中時 )
金門國家公園坑道景點和部分室內展館即起暫停開放外，實聯制登記也新增QRcode掃描，可大幅減少因筆紙接觸的感染機率，確保遊客大眾的健康。
金管處說明，因應防疫升級的需求，即起暫停開放馬山觀測所坑道、南山頭坑道和瓊林養拙樓坑道，以及古寧頭戰史館播映室等密閉狹小空間外，也暫停所有展館的現場和預約解說服務。
另外，該處實聯登記新增QRcode掃描登錄，以減少筆紙接觸感染的機會，讓遊客可以更安心、安全。但考量有些民眾的個人條件，原有紙本登記仍予保留。
(中時 )
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