行政院昨天推出第三天然氣接收站外推方案，將把工業港再外推455公尺，引發環團討論，藻礁公投推動聯盟再次強調外推方案無法解決大潭海象不佳的問題，且在生態敏感區大規模開發，仍有生態破壞疑慮，對此，北海岸反核行動聯盟、台灣環保北海岸分會執行長郭慶霖今天表示，擔心反三接造成廢核政策走不下去，斷送非核家園。

郭慶霖指出，擔心反三接會讓非核家園就此斷送，但核電建廠至今已50年，「我們犠牲的不夠嗎？」但要走到非核家園勢必要能源轉型，如果三接未過，擔心接下來還會有核五、核六、核七、核八。

「不要藻礁喊的很大聲，卻害了後面的人」，郭慶霖表示，不要反對廢核的決心、寸土不讓，希望大家為了台灣這塊土地，「我們珍愛藻礁更珍愛台灣」。

台灣環保聯盟會長劉志堅說，站在兼顧能源與生態保育的方案，希望有替代方案，也較能合乎能源轉型時程供電的目標，不僅三接，未來的更多接收站等，仍要有可行性分析。

(中時 )