大陸《環球時報》引述美國《空軍雜誌》網站報導，美國國防情報局日前對美國國會表示，在未來20年發展高科技武器裝備方面，中國和俄羅斯是美國的關鍵對手，中國的進步速度正在明顯加快，俄羅斯的發展速度受到多重因素的阻礙。到2050年，中國將發展成為世界占主導地位的軍事強國。

文章稱，根據2021年4月29日提供給美國參議院軍事委員會的準備證詞，美國國防情報局局長斯科特·貝里爾中將說，中國將在短短六年內基本實現軍隊現代化，並計畫在2030-2035年引入最具破壞性的軍事技術。

貝里爾說，在接下來的20年內，中國、俄羅斯和美國這三個主要大國中的任何一個都可能在一個或多個領域搶佔先機，並尋求發展相關軍事能力和態勢感知優勢。這三個國家中的任何一個都可能發展出改變戰爭遊戲規則的新武器或新概念。

貝里爾強調，中國在這些方面的更大投入是對美國技術優勢的最大威脅。中國在許多研究領域已經達到了同行或接近同行的水準，並瞄準了57項特定技術，旨在在這些技術上超越美軍。

貝里爾更聲稱：到2027年，中國預計能夠贏得少量短暫但高級別的軍事衝突，同時威懾、勸阻或挫敗任何協力廠商軍事干預。到2050年，中國將發展成為世界占主導地位的軍事強國。

此外，有美媒表示，在另一方面，儘管俄羅斯擁有龐大的軍工綜合體，但它採取的戰略是將軍事技術作為目標，專門匹配、對抗或抵消美國和其他某些對手的感知優勢，而不追求自身開拓性的發展。

文章稱，俄羅斯可以生產大量武器，並試圖提高其在尖端技術方面的本土研發能力，但由於嚴重的資金、資源和環境問題，俄羅斯在開發和製造先進武器所需的高科技子部件方面都面臨著挑戰，尤其是在組織和技術方面。此外，貝里爾還表示，基礎設施的限制對俄羅斯的科技部門造成了巨大影響。

正因為如此，貝里爾認為，中國很可能對美國的技術優勢構成最大的威脅。美國情報界近三年來一直將中國視為美軍的快速威脅存在。

(中時 )