4月19日才成為全球首家上市的加密貨幣交易所Coinbase，上市當天身為共同創辦人暨執行長的阿姆斯壯（Brian Armstrong）即出售部分持股，大約2.92億美元入袋。今天大股東洲際交易所（Intercontinental Exchange,ICE）也宣布，以超過12億美元的價格出售Coinbase的持股。

ICE財務長斯科特·希爾（Scott Hill）在業績電話會議上說：「第一季度的收入、營業收入、調整後的淨收入和調整後的每股收益，都是我們公司歷史上最好的。」該公司第一季度總營收為18億美元，較去年同期長4％。

希爾補充說：「與一年前的空前背景相比，總交易收入略有下降。」 「儘管如此，重要的是，占我們業務一半的總經常性收入在我們所有三個業務部門中均增長了9％，為這一強勁的同比成長做出了貢獻。」

他繼續說，ICE在4月Coinbase上市時選擇出售其持有的Coinbase 1.4％的股份。此次出售產生了超過12億美元的總收益以及約9億美元的稅後淨額。

(中時新聞網)