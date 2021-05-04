中國5月起輪任聯合國安理會主席，且將在7日召開安理會高級別會議，預計商討緬甸翰北韓等地區議題。會議由中國國務委員兼外長王毅主持，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等14國外長確認出席。

香港經濟日報報導，本次會議是王毅與布林肯自3月阿拉斯加會談後再次會晤。中國常駐聯合國代表張軍3日表示，中國將堅定維護多邊主義、支持聯合國發揮更大作用，為加強全球治理貢獻中國智慧。

張軍談及緬甸局勢表示，中國支持緬甸各黨派在法律框架下以對話解決分歧，他批評片面施壓、鼓吹制裁等強制措施只會激化矛盾、加劇對立，且造成更多人命傷亡，形成惡性循環，不是建設性做法，安理會在處理其他有關問題時已得到過教訓。

中國外交部新聞稿則指出，各國紛紛祝賀中國擔任安理會輪值主席，充分肯定中方的工作考慮，高度評價中方所作精心準備和展現出的開放包容透明的工作方法。

(工商 )