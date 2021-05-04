精誠(6214)在「Cybersec 2021台灣資安大會」展示五大資安自有解決方案，協助企業思考重新布局後疫時代，架構安全的數位與虛擬化營運流程。精誠指出，已經陸續與國內外資安公司結盟合作，計畫從日本以及東南亞市場開始打國際盃。

「Cybersec 2021台灣資安大會」今起一連三天在南港展覽館登場，精誠首度展示與資策會、工研院、國家高速網路與計算中心等相關產官學界的資安單位合作或技術轉移的成果，整合精誠累積多年第一線的資訊安全服務經驗，打造五大資安自有解決方案。

包含採用大數據與AI人工智慧技術的「資安卓越中心」；可協助企業快速準確分析問題事件並迅速回應、提供7x24全天候守護系統運行的「維運監控中心」；以長期資安事件監控為主的服務機制、採SaaS訂閱服務，有效協助企業進行資安攻防訓練與人才養成的「紅色警戒資安攻防演練」；以訂閱模式提供服務，解決台灣企業日常營運最常面臨的資安威脅，擁有完整多元的防護能力以及方便彈性的導入應用模式，是目前領先業界的次世代電子郵件防護平台「SESC次世代郵件安全雲」；以及從人因角度出發，協助企業強化員工資安意識的「HEIS資安意識人因分析系統」，協助企業全面強化資安防護。

精誠資安中心表示，精誠提供資安服務的客戶橫跨多元產業，從離岸風電、製造業、政府組織及零售流通等，近年來進一步從研發力、服務力與顧問力三大面向投入，積極進行內部資安人才的培訓與升級，全面提升資安人員的專業與作戰能力，並陸續投資具有發展潛力的台灣資安新創公司，互補雙方資源。

此外，也陸續與國內外資安公司結盟合作，打造具國際化視野的台灣資安生態圈，整合國內資安業者資源走出台灣。目前初步計畫從日本以及東南亞市場開始，讓國際市場重新定義台灣的資安能量與商業價值。

(時報資訊)